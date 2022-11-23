Devlete yükü ağır

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde Abdul Hashiru Bangura isimli şahsın evini basan; bilgisayarını, cep telefonunu, parasını, arabasının koçanıyla evraklarını çalan Ugochukwu Godwin Ibejide ve Uche Charles Nwaodika hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde soygun suçundan yargılanan sanıklar 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Godwin Ibejıde, Uche Charles Nwaodika’nın 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Haspolat'ta sakin Abdul Hashiru Bangura ve Osman Daniel Sesay'ın ikamet ettiği daireye zorla girdikleri belirtildi. Sanıkların, Bangura’ya ait bir adet laptopu, bir adet cep telefonunu, 200 Euro nakit parasını, KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracının koçanını, seyrüsefer ve sigorta belgelerini çaldıkları anımsatıldı.

Sanıkların kendilerine engel olmak isteyen Bangura’nın ev arkadaşı Osman Daniel Sesay’ı itekleyerek fiili şiddet kullanıp soygun suçu işledikleri belirtildi. Şikâyet üzerine tutuklanan sanıkların soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildikleri kaydedildi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut sanıkların işlediği soygun suçunun oldukça ağır bir suç olduğunun altını çizdi. Barkın, soygun suçunun toplumda huzursuzluğa neden olduğunu ifade etti. Barkın, suçlarını kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koyan sanıklara oybirliği ile 20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.