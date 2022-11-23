2023 hedefi çok yüksek

Baf merkezli Ryanair havayolu şirketi ile Larnaka merkezli Wizz Air havayolu şirketinin, Güney Kıbrıs’tan yurt dışına gerçekleştirdikleri seferlerini artıracaklarını açıkladıkları haber verildi.

Ryanair havayolu şirketinin dün yaptığı açıklamada, Baf’tan Napoli ve Toulouse gibi şehirlere yönelik 5 yeni güzergah dahil olmak üzere, 2023 yazıyla ilgili 41 uçak seferinin yer aldığı Güney Kıbrıs’la ilgili en büyük programını duyurduğunu yazan Haravgi gazetesi, Ryanair şirketinin uçak filosunun 4 uçağa çıkarılacağını da kaydetti.

Yapılan açıklamada, Ryanair’ın 2023 yazıyla ilgili programının, bir yeni uçak, 5 yeni güzergâh dâhil olmak üzere toplamda 41 sefer, 7 diğer güzergahtaki uçuş sıklığının artırılması aynı zamanda haftada 260’tan fazla uçuş imkanı sunduğu kaydedildi.

Wizz Air 2 yeni uçak alıyor

Politis gazetesi de, Larnaka merkezli havayolu şirketi Wizz Air’ın dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki merkezini güçlendireceğini ve filosuna “Airbus A321neo” modeli iki yeni uçak katacağını yazdı.

Toplamda şirkete ait 4 uçağın Güney Kıbrıs’tan uçuş yapacağını yazan gazete, şirketin uçak filosuna iki uçak daha eklenmesinin, 2023 yılında Suudi Arabistan’a yönelik 3 yeni sefer başlatılmasına izin verdiğini belirtti.

Şirketin Larnaka’dan yurt dışına toplamda 32 sefer yapacağını kaydeden gazete, bazı rotalara yönelik sefer sayısının da artırılacağını yazdı.

Wizz Air’ın Larnaka’dan gerçekleştirdiği uçuş programına 800 bin yolcu koltuğu daha eklemesiyle, şirketin Güney Kıbrıs’tan gerçekleştirdiği uçuşlardaki toplam koltuk sayısının 1 milyon 900 bine ulaştığı da kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 11:03