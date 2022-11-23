İkisi de zararlı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde 29 Nisan 2020 tarihinde maske şakası yüzünden meydana gelen olayda komşusu Yılmaz Demir’i darp ederek burunu kıran Vural Bozlar’ın cezası belli oldu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 ay hapse mahkum edildi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği vahim zarar suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanığa 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Olay 20 Nisan 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana gelmişti. Yılmaz Demir, komşusu olan Vural Bozlar ile sokakta karşılaşmış, sohbetleri esnasında şaka olsun diye yüzündeki maskeyi çekmişti.

Buna sinirlenen Bozlar ‘maskemi neden çektin’ diyerek, Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olmuştu. İki arkadaşın kavgasına önce aileler daha sonra tüm mahalle dahil olmuştu. Yılmaz Demir hastaneye kaldırılırken, Bozlar ile kavgaya karışan 7 kişi tutuklanmıştı.

Polis, 7 kişiye dava okuyup serbest bırakırken, Bozlar, ‘vahim zarar’ suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkeme, 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile sanığın tutuksuz yargılanmasına emir vermişti.