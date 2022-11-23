Yetti artık, çocuklar okula gidemiyor

Ömer KADİROĞLU

Sendikanın hademeler için toplu iş sözleşmesi teklifinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilmesi yüzünden ilkokullarda başlayan grev eylemi devam ediyor. Özellikle dar ve sabit gelirli aile çocukları bu eylem yüzünden büyük bir mağduriyet yaşıyor. Hijyen koşulları ortadan kalktığı için çocuklarını okula göndermeyen aileler ise yetkililere seslenerek “çözün artık bu sorunu” diyor.

Diyalog’a konuşan Arabahmet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Özbolayır “Sorun çözülene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz” derken, bu eyleme destek veren veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın adım atmasını istiyor. “Çocuklarımızın geleceğinden çalıyorlar” diyen veliler, hükümet ve sendikadan uzlaşı mesajı bekliyor.

Ne dediler…?

Yusuf Özbolayır (Arabahmet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı)

“Yaklaşık bir aydan beridir sendika ile bakanlık arasındaki anlaşmazlık nedeniyle okullar olumsuz etkileniyor. O günden bu güne bir temizlik yapılmıyor ve çocuklar pislik içerisinde eğitime maruz bırakılıyor. Çocuklarımızın bu ortamlarda ders almalarını istemediğimiz için bu eylemi yapıyoruz. Daha önce okul binası önündeydik şimdi ise mahkemelerin önündeyiz. Buradayız çünkü bu davaya bakan Savcı ve Yargıçtan görüş talep ediyoruz ki bu için ne zaman biteceğini öğrenmek istiyoruz. Bu iş uzayacaksa çocuklarımızın akıbeti ne olacak? Eğer ki, yasa bize imkan verirse biz veliler olarak en azından tuvaletleri temizleyerek çocuklarımızın eğitime devam etmesi için hareket edelim istiyoruz. Eğer ki bu iş uzayacak ve kimse çözüm üretmeyecekse biz çocuklarımızı bu pisliğin ve sağlıksız ortamın içine eğitim için göndermeyeceğiz.”

Merve İşler

“Benim Arabahmet İlkokulunda çocuğum var ve aynı zamanda okulun kantin işletmecisiyim. Maalesef üç haftadır okul temizlenmiyor. Bundan bir hafta önce okulda oluşan ağır koku nedeniyle oğlum kustu. Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Ben kendi imkanlarımla okuldaki çocuklarımız için tuvaletleri temizledim ancak bu benim bir kez temizlememle olacak bir iş değildir. Sesimizi duyurmak için buradayız çünkü çocuklarımızı hastalanmamaları için iki gündür okula göndermiyoruz. Lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar ve sağlıklı bir ortamda çocuklarımız eğitimlerine geri dönebilsin.”

Rabia Kılıç

“Benim de çocuğum ana sınıf öğrencisidir. Çocuğum tuvaletlerin pisliğinden dolayı idrar yolları iltihaplandı. Ben 5 yaşındaki çocuğuma antibiyotik içirmek zorunda kalıyorum. Bu iş bugün benim başıma geldi yarın başka çocukların da başına gelebilir. Biz çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini istiyoruz. Bir an önce bu işe bir çözüm bulsunlar çocuklarımız hem eğitimlerinden geri kalıyor hem de sağlıkları tehlike altındadır.”

Emine Çuhadar

“Ana sınıfa giden bir çocuğum ve 3’üncü sınıfa giden iki çocuğum vardır. Üç haftadır okulların temizlenmemesi nedeniyle özellikle kız çocuklarımız hasta olmaya başladılar. Bu konudan dolayı çok muzdaribiz ve yetkililerden çözüm bekliyoruz. Çocuklarımızı güvenle okullarına eğitim almaya göndermek istiyoruz.”

Meryem Uysal

“Benim kızım da bu okulda ikinci sınıfa gidiyor. Temizlik için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımız derslerinden geri kalıyor ve bunun ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz. Yetkililerden beklentimiz yaşanan bu sorunun çözüme kavuşturulmasıdır.”

Cansu Taneri

“3 haftadan beri okulumuz temizlenmiyor ve çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Bu verdiğimiz tepkinin sesini duysunlar ve yaşanan sorunun çözüme kavuşturulması için çalışma yapsınlar. Çocuklarımız hastalanacak korkusu ile okula göndermiyoruz ve eğitimlerinden geri kalıyorlar.”



Röpler dosyası

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Okullardaki sorunun kaynağı

2022-2023 eğitim yılı için Milliği Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm okulların temizlik ihalesini Cumero isimli şirket aldı. Kamu-İş, okullarda görev yapacak hademelerin toplu iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılmasını talep etti. Ancak Eğitim Bakanlığı, hademelerle toplu iş sözleşmesi imzalanmasına yönelik adımın kendilerinin ukdesinde olmadığını bildirdi ve ihaleyi alan şirketin muhatap olduğunu belirtti. Bunun üzerine sendika mahkemeye başvurarak ara emri aldırdı. Ara emri alındığı için ise ihaleyi alan firma okullara temizlik elemanı gönderemedi. Dava Lefkoşa Hukuk Mahkemesi’nde sürerken, gözler sağlık koşullarından dolayı hastalık kapan öğrencilerin durumuna çevrildi.

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KTÖS, okullarda tifo, basilli dizanteri, amipli dizanteri, kolera, hepatit A ve mikrobik ishaller gibi hastalıklara davetiye çıkarıldığını bildirdi

Kaos yaşanıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün saat 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak. Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada okullarda ve eğitimde kaos yaşandığı öne sürüldü, “Okullarımızda görev yapan çalışanlara yasal hakları olan toplu iş sözleşmesini imzalatmamak uğruna ilköğretimde içerisinde özel eğitim okullarının da bulunduğu 44 okulda, 11 bin 604 öğrenci, 962 öğretmen ve okul yöneticisinin sağlığı tehlikeye atılmaktadır” denildi. “Okullarımızda tifo, basilli dizanteri, amipli dizanteri, kolera, hepatit A ve mikrobik ishaller gibi hastalıklara Eğitim Bakanlığı eliyle davetiye çıkarılmaktadır” şeklinde süren açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirildi.