Bir günde 252 kişi aşılandı

Kuzey Kıbrıs’ta, son 24 saatte yapılan 19 bin 761 testle 55'i yerel, 80 pozitif vakaya rastlandı, 100 hasta taburcu edildi. Kuzeyde dün yapılan aşı miktarı ise 252’de kaldı.

Güney Kıbrıs'ta ise yapılan 53 bin 472 testle 140 yeni vaka tespit edilirken, dün 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey ile güneyde son haftalara göre dün tespit edilen vaka sayılarında düşüş olduğu gözlemlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tespit edilen 80 vakadan 4 kişinin yurt dışından geldiği, 21 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Yerel vakaların 18’i Lefkoşa, 20’si Girne, 12’si Gazimağusa, 3’ü İskele, 1’i Güzelyurt, 1’i Lefke’den.

Covid-19 genel tablo

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 100.

Yapılan toplam test sayısı 2 695 568. Toplam vaka sayısı 18 651. Iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 17 020. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1559. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 63. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1488. Toplam kaybedilen hasta sayısı 74.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 252. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 650. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 595. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5741. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 51.111.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta yapılan 53 bin 472 testle 140 yeni vaka tespit edilirken, dün 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 118 bin 863'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 547'ye ulaşırken, tedavisi süren 96 hastanın 39'unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 59 yaşında bir erkek ile 92 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.