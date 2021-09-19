Yardım eli uzatılmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Sandallar köyü Muhtarı Olsan Karabardak, geçtiğimiz gün olumsuz hava koşulları ve beraberinde çıkan hortum nedeniyle bölgedeki iki mandırada hasar oluştuğunu söyledi. Mandıraların çatılarını uçtuğunu, bazı bölümlerinin yıkıldığını ifade eden Muhtar Olsan Karabardak, zararların en kısa zamanda tazmin edilmesini umduğunu dile getirdi. Diyalog’a konuşan Olsan Karabardak, 15 Eylül saat 17.00 sıralarında çıkan hortumda iki mandıranın zarar gördüğünü, bir elektrik direğinin de yerinden söküldüğünü söyledi.

Karabardak, polisin tutanak tuttuğunu ve kaymakamlığın da inceleme başlattığını belirterek, “Mandıra sahipleri zaten zor durumdaydı, bu afet karşısında daha da kötü duruma düştüler. Umarım en kısa zamanda zararları tazmin edilir” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021, 11:26