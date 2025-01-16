Ekipler hızlı davrandı

Gönyeli’de yaşayan 20 yaşındaki öğrenci kızın evine gece yarısı pencereden giriş yapan 30 yaşındaki Mehmet Sabri Aladağ suçüstü yakalandı.

Ev sahibinin polisi araması üzerine kısa sürede olay yerine giden Gönyeli Karakolu ekipleri, zanlıyı evden çıkarken tutuklayarak, dün mahkemeye çıkardı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, zanlının “Bir cürüm işlemek kastıyla konuta girme, mülke tecavüz ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 14 Ocak 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli'de kalan 20 yaşındaki öğrencinin ikametgahının güney cephesine bakan ve kilitsiz vaziyette bulunan sürgülü alüminyum camını açarak içeriye giriş yapıp mülke tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının olay yerine giden Gönyeli Karakolu ekipleri tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ev sahibinin ifadesinde zanlıyı çantasını açarken gördüğünü söylediğini aktardı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 21 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplamda 56 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 2 gün süre istedi. Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

