‘Çalıntı değil, yerli ürün’

Abdullah SUİÇMEZ

Geçtiğimiz aylarda kilosu 140 liraya kadar çıkan patates, dün Girne’de her hafta Çarşamba günleri kurulan açık pazarda 20 liradan satışa sunuldu. Yerli üretim olan ve 5 kilosu 100 liraya satılan patates kapış kapış alındı.

Patates haftalar sonra ucuzlarken, bu kez diğer ürünlerin fiyatı arttı. Çarşamba Pazarında dün patlıcan 120, salatalık 100 liradan satılırken, çilek kilosu 230 liradan tezgaha konuldu. Fiyatların yüksek oluşundan şikayetçi olan vatandaşlar, “pahalı da olsa almak zorundayız” dedi. Pazar esnafı ise üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu ifade ederken,

Ne dediler…?

Hatice Yatman

“Pazardan 3-5 domates aldım, 40 lira verdim. Birkaç bibere 50 lira ödedim. Allahtan patates ucuzladı da birkaç kilo alabildim. Türkiye’de 10 lira olan maydanoz pazarda 40 liraya satılıyor. Artık gücümüz yetmiyor, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz.”

Elcin Mamadov

“Ürünler çok pahalı, 100 liranın altında ürün çeşidi az; patlıcan, kabak biraz meyve, biber aldım, bin 500 lira verdim. Pahalılık herkesi kötü etkiliyor, fiyatlar da gün geçtikçe artıyor.”

Cemaliye Başarcan

“Her şeyden bir avuç alıyoruz. 3-4 tane domates, birkaç tane biber alıyoruz. Eskisi gibi kilo halinde alamıyoruz. Alım gücümüz gün geçtikçe düştü.”

Emine Karaboğazlı

“Pazar yerleri pahalı, marketler bile daha ucuz. Alım gücümüz düştü. Bazı ürünleri birkaç adet, bazılarını bir adet alıyoruz. Fiyatlar çok yüksek, geçinmekte zorlanıyoruz.”

Mehmet Bilimer

“İnsanlar nasıl geçinecek merak ediyorum. Fiyatlar anormal. Pazar yeri daha ucuz olduğu için gelmedim sadece daha fazla çeşit var. Yoksa marketlerle Pazar arasında pek bir fark yok.”

Zeynep Gönül

“Pazar yerleri marketlere göre biraz daha iyi olsa da fiyatlar her yerde çok fazla. Mecbur kalıyoruz alıyoruz. Çünkü gıda temel tüketim maddesidir.”

Mehmet Sebetçi (Esnaf)

“Girdi maliyetleri artınca ürün fiyatları da artıyor. Devlet yardımcı olursa mesela; gübreden vergi almazsa maliyetler düşer ve bu, ürün fiyatlarına yansır. Maliyetler düşmediği sürece 100 liraya salatalık satılır, patlıcan 140 lira olur. Domates olmuş 120, biber 140 lira, vatandaşın durumu belli, esnaf olarak biz de çaresiz kaldık.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 230 TL

Patlıcan: 120 TL

Kapya biber: 130 TL

Sultani üzüm: 100 TL

Patates: 100 TL

Salatalık: 100 TL

Kivi: 100 TL

Armut: 100 TL

Cennet hurması: 100 TL

Çarli biber: 70 TL

Nar: 65 TL

Kolakas: 60 TL

Muz: 60 TL

Domates: 50 TL

Havuç: 45 TL

Elma: 40 TL

Mandalina: 35 TL

Mor sarma: 50 TL

Portakal: 30 TL

Marul (tanesi): 30 TL

Karnabahar: 30 TL

Pazı: 20 TL

Limon: 20 TL

Patates: 20 TL