Savaştan kaçtı

Yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Suriyeli Halef Alsalih, 2 gün sonra yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı, ülkesinde savaş olduğu için kaçtığını ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını iddia ederek, “Bu suçu mecburiyetten işledim” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, Suriye uyruklu zanlının 16 Haziran 2022 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen bir yerden kaçak bir şekilde KKTC'ye giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının 18 Haziran 2022 tarihinde, saat 09.15 sıralarında Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimali bulunduğunu belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı “Ülkemde savaş var, bu suçu mecburiyetten işledim. Yapabileceğim bir şey yoktu” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.