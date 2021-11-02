Seçim hükümeti için 3 gün istedi

Ağır ekonomik sorunların yaşandığı KKTC’de Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkanı seçilen Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Sucuoğlu, partilerle temaslarını bugün veya yarın tamamlayacağını söyledi. Sucuoğlu, hedefinin bir erken seçim hükümeti olduğunu belirtti.

Sucuoğlu; Aralık sonu, Ocak veya Şubat’ta erken seçim olabileceğini söylerken, Diyalog’a konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendilerine sunulacak önerilerin parti meclisinde değerlendirileceğini belirtti. HP lideri Kudret Özersay ise CTP’nin de girmesi halinde erken seçim kaydıyla teknokrat bir hükümete destek verebileceklerini ifade etti.

Tatar: Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı seçilen Faiz Sucuoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de yer alan kabulde, Sucuoğlu’na, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

Tatar, görüşmede Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi.

Tatar, ülkedeki sıkıntılar, pandemi süreci ve bütçeye işaret ederek, hükümeti kurma görevini hızlı bir şekilde Sucuoğlu’na verdiğini söyledi.

Tatar, UBP’nin demokratik bir şekilde kurultayını tamamladığını ifade ederek, genel başkanlığa seçilen Sucuoğlu’nu tebrik etti.

Ersan Saner hükümetinin İstifası sonrası çeşitli istişarelerde bulunduğunu, meclisteki tüm parti ve milletvekilleri ile görüştüğünü anlatan Tatar, kimseden Hükümet kurma talebinin olmadığını, bunun üzerine kurultayı bekleyip görevi kazanana verme kararı aldığını söyledi.

Şimdi de Sucuoğlu’na bu görevi verdiğini ifade eden Tatar, “hayırlı olsun” dedi.

Erken seçim alternatifi de var

Sucuoğlu’nun bu süreci en iyi şekilde yönetip istişare edeceğine inanç belirten Tatar, temennisinin bir hükümetin kurulması olduğunu söyledi.

Bütçe, pandemi, ekonomik sıkıntılara işaret eden Tatar, Sucuoğlu’nun temaslarında bunları da dikkate alarak, çeşitli istişareler sonrası bir pozisyonun ortaya çıkacağına inandığını, ancak erken seçimin de bir alternatif olduğuna dikkat çekti.



UBP’nin ülkenin en büyük partisi olduğunu, Meclis’te de en fazla milletvekiline sahip olduğunu ifade eden Tatar, şu andaki yapıya bakıldığında, mevcut hükümetin yeni hükümet kurulana kadar devam ettiğini, Sucuoğlu’nun bu durumu da değerlendireceğini düşündüğünü söyledi.Tatar, Sucuoğlu’na “Başbakan görevde değil ama Bakanlar görevde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmenizi rica ederim” dedi.Tatar, ülkenin bir an önce İstikrara kavuşması ve sıkıntıların aşılmasının beklentisi olduğunu söyledi, “Hayırlı olsun” diye konuştu.

Sucuoğlu: 6 Şubat olabilir

Sucuoğlu da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini almasının ardından hemen istişarelere başlayacağını ifade ederek, Meclis’te 26 sayısına ulaşabileceğine inanç belirtti.

Sucuoğlu, erken seçim tarihi için “6 Şubat olabilir” dedi.

UBP Kurultayı sonrası hemen Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ettiklerini ve hükümeti kurma görevinin kendilerine verildiğini ifade eden Sucuoğlu, parti merkezinde hemen görüşmeler yapacaklarını, yeni hükümet için görüşlerin alınacağını söyledi.

Parti Meclisi oy sayımının da en erken zamanda biteceğine inanç belirten Sucuoğlu, Ülkenin hızlı bir şekilde seçim veya 3-4 ay sürecek bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyşedi.

“Önce ülke ve ülke insanı sonra parti menfaati” diyen Sucuoğlu, “Hayırlı olsun” dedi.

Soru üzerine aklında formüller ve alternatif çözümler olduğunu ifade eden Sucuoğlu, seçim hükümeti kurulacak, 26’ya ulaşacak formüller olduğunu ancak 26 Aralık’ta seçimin mümkün olmadığını söyledi.

Seçim tarihi vererek ve bu tarih değişmeden bir hükümet kurulabileceğini, bu tarihin de 6 Şubat olabileceğini ifade eden Sucuoğlu, bu konuda istişarelerin süreceğini belirtti.

Başka bir soru üzerine önceki akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayıp tebrik ettiğini de söyleyen Sucuoğlu, Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptığını ve Türkiye ile her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de birlikte çalışacaklarını, Kıbrıs konusunda da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a desteklerinin süreceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 11:53