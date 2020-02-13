“Seçim için gerilim siyaseti”

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamaları, eleştirdi.

Eroğlu, "Akıncı bu açıklamaların, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki mükemmel, kardeşlik bağını zedeleyeceğini de düşünmesi lâzımdı" diye konuştu.

Eroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Akıncı'nın başlatmış olduğu tartışma çok gereksiz. Bu tartışmayı kendi cumhurbaşkanı seçimine malzeme yaparak, avantaj sağlama düşüncesinde" ifadelerini de kullandı.

Eroğlu, Demirören Haber Ajansı'na, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

1976 yılından beridir Kıbrıs Türk siyasetinin içerisinde olduğuna işaret eden Eroğlu, "Ben bugüne kadar, Kıbrıs'ın Türkiye tarafından ilhak edilmesi düşüncesi görmedim. 1976'dan beri siyasetteyim. Türkiye'nin Kıbrıs'ı ilhak etmesine yönelik bir cümle dahi duymadım. Gelmiş geçmiş TC liderleriyle görüştüm. Hiçbir devlet yetkilisinin ağzından ‘Kıbrıs'ı ilhak ederiz’ diye bir cümle duymadım" dedi.



“İlhak sözünü hiç duymadım”

Hiçbir devlet yetkilisinin ağzından ‘Kıbrıs'ı ilhak ederiz’ diye bir cümle duymadığını da söyleyen Eroğlu, Kıbrıs'ta kurucu Meclis üyelerinin, Türkiye'ye ilhak konusunu gündeme getirdiğini ama Türkiye’nin bunu reddettiğini hatırlattı.

Eroğlu, “Zaten Türkiye, ilhak düşüncesinde olsaydı, 1974 yılında Mutlu Barış Harekâtında her şey mümkündü. Ama böyle bir durum olmamıştır. Akıncı'nın olmayan bir şeyi varmış gibi göstermesi, Kıbrıs Türk halkının bir kısmını, sol geçinen bir kısmını kendine oy hesabıyla yakınlaştırmaya çalışması doğru değil. Akıncı bu açıklamaların, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki mükemmel, kardeşlik bağını zedeleyeceğini de düşünmesi lazımdı.” dedi.

"Elhamdülillah Türk ve Müslümanız"

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, “Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak” sloganının geride kaldığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Eroğlu, “Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkı, Kıbrıs'tan dil veya milliyet değiştirerek kaybolmadı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak derken, Türk halkı KKTC çatısı altında varlığını devam ettirmektedir. Elhamdülillah Türk ve Müslümanız.

Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak sloganı geride kaldı demek, sanki bizler milliyetimizi değiştirmişiz gibi davranmaktadır. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır" şeklinde konuştu.

Eroğlu, Mersin’de temaslarda bulunuyor

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in Tarsus ilçesini ziyaret etti.

Bir dizi program için Mersin'e giden Eroğlu, Tarsus ilçesinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından karşılandı.

İlçe protokolüyle tarihi Makam Camisi ve Ulu Cami'yi gezen Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu, daha sonra ilçedeki tarihi Kırkkaşık Çarşısı'nı ziyaret etti, burada kendisine ikram edilen yöresel içecek olan "Kaynar"dan içti.

Eroğlu'na Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu eşlik etti.

“Ana vatansız KKTC olmaz”

Derviş Eroğlu, "Türkiye bizim ana vatanımızdır. Benim siyasi hayatım hep bunu söyleyerek geçmiştir. Gençleri ana vatan sevgisiyle yetiştirmeye çalıştım. Hep şunu söyledim, ana vatansız KKTC olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bizim o topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamamız mümkün değil." dedi.

Bir dizi program için Mersin'e giden Eroğlu, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, devlet görevinde bulunmanın mutluluk verici olduğunu dile getirerek "Mersin halkı değerli Valimizden yararlar görecektir. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Vali Su ve Eroğlu birbirlerine hediye takdim etti.

Eroğlu, valiliğin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de ziyaret etti.

Burada konuşan Eroğlu, Türkiye ve KKTC'nin uyum ve iş birliği içerisinde bugünlere geldiğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC için önemli bir ülke olduğunu aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bizim ana vatanımızdır. Benim siyasi hayatım hep bunu söyleyerek geçmiştir. Gençleri ana vatan sevgisiyle yetiştirmeye çalıştım. Hep şunu söyledim, 'ana vatansız KKTC olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bizim o topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamamız mümkün değil. Nitekim bunu 1974'te gördük. Bugün de görüyoruz. Bu nedenle KKTC makamları ile Türkiye'deki makamların iş birliği içerisinde olması, mühim olan bu diyaloğu ve iş birliğini sürdürmektir. Türkiye ne kadar güçlüyse biz o kadar orada huzurluyuz. Gelecek endişesi yaşamadan varlığımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman çatlak sesler çıkabilir. Bu her ülkede, toplumda olan ara sıra çıkan seslerden bir tanesi de bizde çıkıyor. Bu Kıbrıs Türkünün de bu şekilde düşündüğü anlamına gelmez. İstisnalar hariç. Dolayısıyla yarınlarda da beraber olacağımız inancı içerisinde biz hep ana vatan-yavru vatan ilişkilerinin kardeşlik ilişkileri içerisinde devam ettirilmesinden yanayız."

"Savaşın gerçek yüzü…"

Eroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında doktorluk yaptığını belirterek, "Savaşın gerçek yüzünü cephe gerisinde olanlar daha iyi görür. İnşallah bir daha yaşanmaz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na gelinceye kadar da yaşadığımız şeyler var. Gençlere hep şunu söylerim, '1974 Harekatı’yla Kıbrıs Türkü toplu mezarların eşiğinden dönmüştür' Gerçek odur. Rumların planı bir gece hepimizi toplu mezarlara gömmekti. Barış Harekatı öyle bir darbe vurdu ki onlara çok şükür harekatın yarattığı coğrafya üzerine devlet kurdurdu. Yani kötü komşu bizi devlet sahibi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.