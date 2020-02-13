Aradan 7 yıl geçti

Suna ERDEN

Lefkoşa-Dumlupınar bölgesinde S.A. isimli 50 yaşındaki kadını darp edip tecavüze kalkıştığı öne sürülen 50 yaşındaki Cemal Uçar hakkındaki dava süreci 7 yılda tamamlandı.

S.A.’nın evine zorla girdiği, onu darp ettiği ve daha sonra da ırzına geçmeye kalkıştığı ileri sürülen sanık, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Sanık, aleyhine getirilen ‘ırza geçmeye teşebbüs’, ‘kasti hasar’, ‘ciddi darp’, ‘şiddet kullanma tehdidi’, ‘cinsel saldırı’, ‘mülke tecavüz’ ve ‘darp’ suçlarının tümünden mahkûm edildi.

Uzun süreli hapis öngören 7 davadan suçlu bulunarak mahkûm edilen sanık hakkındaki ceza kararı 14 Şubat tarihine ertelendi.

Davanın geçmişi

Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 yılında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Sanık Uçar, daha önceden tanıdığı 50 yaşındaki S.A.’nın evine zorla girdi. İçeriye giren sanık, kendisine karşı koyan S.A.’nın vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp etti. Yine iddiaya göre zanlı S.A.’yı sürükleye sürükleye yatak odasına götürüp, elbiselerini yırtarak zorla çıkardı. Sanık, darp ettiği ve zorla soyduğu S.A.’nın ırzına geçmeye kalkıştı.

Bu esnada bir fırsatını bulan S.A, balkona kaçıp bahçıvandan yardım istedi. Eve gelen bahçıvan, Cemal Uçar’ın gözüne yumruk atıp etkisiz hale getirdikten sonra polisi aradı.

Saldırıya uğradığını iddia eden S.A., polise verdiği ifadede Uçar’ın kendisini zorla soyduktan sonra çıplak fotoğraflarını çektiğini ve kendisi ile cinsel ilişkiye girmemesi halinde sosyal paylaşım sitesi facebookta yayınlamakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan sanık polisteki sorgusunda tüm suçlamaları reddetti. Tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan sanık hakkındaki yargı süreci dün tamamlandı.