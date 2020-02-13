Tutuklu yargılanacak

Kendisine emanet edilen inşaat malzemelerini çaldığı öne sürülen Mahmut Sarıaslan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 7 kişiden ifade alındığını, tanıkların zanlının malzemeleri aldığına dair beyan verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Bülent Dagaştı'nın 19 Ocak 2020 tarihinde yaptığı şikâyette içerisinde kırıcı, spiral, el arabası, balyoz, inşaat küreği, mermer kesme makinesi ve iki adet su terazisi bulunan EM 572 plakalı aracını 2019 yılı Aralık ayında Edremit'te parke işi yapımı için Mahmut Sarıaslan'a verdiğini ancak kendisine ulaşamadığını söylediğini aktardı.

Polis, Bülent Dagaştı'nın, Mahmut Sarıaslan'ın bulunup aracı ve malzemeleri almak için yardım talep ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine Mahmut Sarıaslan'ın defalarca telefonla arandığını ancak çağrılara cevap vermediğini belirtti.

Zanlının belirli bir ikamet adresi olmadığı için evine gidilemediğini kaydeden polis, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Soruşturma sürüyor

Polis, zanlının 07 Şubat 2020 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tespit edilip gözaltına alındığını kaydetti.

Polis memuru, sorgulanan zanlının Bülent Dagaştı'ya ait Bal Döken Parkı’na bıraktığını, bahsedilen malzemeleri ise almadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde FN 937 plakalı aracını tamir etmesi için Bülent Dağaştı'ya verdiğini, geçici olarak kullanması için kendisine EM 572 plakalı aracı emanet bıraktığını öne sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının EM 572 plakalı aracı emanet alırken, Bülent Dagaştı'nın içerisinde bulunan inşaat malzemelerini boşalttığını söylediğini ifade etti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 7 kişiden ifade temin ettiklerini kaydeden polis, tanıkların Sarıaslan'ın malzemeleri aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Zanlı 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.