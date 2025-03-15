Dualar Öznur bebek için 

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde bir yaşındaki Öznur Suna Bayram evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Öznur bebek Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisten alınan bilgiye göre; olay 14 Mart 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Boğazköy'de, Lavinium Sitesi’nde bulunan dairede meydana geldi. Öznur bebek, üçüncü katta bulunan ikametgahın balkondaki çamaşır askı teline tırmanırken düştü. Korkulukların üzerinden düşen bebek, ağır şekilde yaralanarak, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.





