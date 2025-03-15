Niyetini söylemedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde önceki gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen “Son Paket Operasyonu” kapsamında, iki adet tabanca ve toplam beş adet şarjörle yakalanan Erkan Çagı hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 10 Mart 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince Metehan Sosyal Konutları park alanı içerisinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada; belindeki korse içerisinde biri Sur, diğeri Glock marka 2 adet 9 mm çapında silah ve 4 adet boş şarjör bulunduğunu söyledi.

Polis; zanlının kullanımındaki motosikletin kutusu içerisinde ise bir adet plastik şarjör bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

