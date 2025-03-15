Polise konuşacak

Girne Turizm Limanı’nda 14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında, polis ve gümrük ekiplerinin ortak düzenlediği “Birlik Operasyonu” kapsamında bir şahısın üzerinde silah ele geçirildi.

Girne Polis Müdürlüğü ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, KKTC’ye aracıyla giriş yapan 24 yaşındaki Emre Alp’in üst aramasında bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait bir şarjör bulundu.

Olayla ilgili olarak zanlı gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025, 10:00