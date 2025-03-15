Yaz erken başladı

Kıbrıs adasında hava sıcaklığı 30 dereceyi aşarken, yaz sezonu neredeyse başladı. Güney Kıbrıs’ta yabancılar denize girmenin keyfini yaşarken, Kuzey Kıbrıs’ta dağ, deniz ve doğa tutkunları yürüyüşlere başladı.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre; 15-21 Mart tarihleri arasında hava sıcaklığı, iç kesimlerde 32 derece, sahillerde ise 27 dereceye kadar çıkacak.

Soğuk geçen kış günlerinin ardından ilkbahar yaşanmadan yaz sezonu başladı. Adanın her iki kesiminde sıcaklık 30 dereceyi aştı. Güneyde yaşayan turistler sezon erken açıp denize girdi. Kuzeyde de Girne bölgesinde yaşayan yabancılar denizde yüzmemin keyfini yaşıyor. Henüz suya girmeye hazır olmayanlar ise hafta sonları gruplar halinde yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

