Avrupa parlamentosundaki Rum milletvekilleri, AB içinde ortak bir savunma politikası oluşturulmasını değerlendirirken, Türkiye’nin buna dahil edilmesine karşı çıktı.

Haravgi gazetesinin haberine göre DİSİ Avrupa Milletvekili ve Avrupa Halk Partisi üyesi Lukas Furlas, Türkiye’nin, Avrupa jeostratejik mimarisindeki rolüyle ilgili soru işaretleri bulunduğunu öne sürerek “Türkiye’nin yeni Avrupa güvenlik mimarisinde hiçbir yeri yok. Herhangi bir katılımı ya da müdahiliyeti kabul edilemez” dedi.

Furlas bu konuda Fransa ve Almanya arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğunu, Almanya’nın ekonomik ve jeopolitik çıkarları sebebiyle Türkiye’nin katılmasını istediğini söyledi. Lukas Furlas “AB, barışı ve üyelerinin toprak bütünlüğünü küçümseyen değil, uluslararası hukuka ve Avrupa ilkelerine saygı gösteren muteber ortaklarla iş birliği yaparak stratejik özerkliğini korumak zorundadır” ifadesini kullandı.

Savunma kalkanının ortak Avrupa politikası olmadığını, ulusal yetki olduğunu söyleyen DİSİ Avrupa Milletvekili Mihalis Hacipandela Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi olarak Avrupa savunma politikasının “yarı işgal altındaki Kıbrıs’ı kapsaması ve Türkiye’ye yönelik güçlü bir caydırıcı unsur olması” beklentisini dile getirdi.

DİKO’lu Avrupa Milletvekili ve Kostas Mavridis, “özellikle Avrupa Birliği ile ilgili olarak, Türkiye’nin Avrupa savunmasındaki rolü Kıbrıs ve Yunanistan’ın tavrına bağlıdır. Veto hakkına sahip bu iki ülke, Avrupa savunmasındaki hayati çıkarlarını neo-Osmanlı Türkiye’ye karşı koruyamazsa, Bu iki üye ülke veto hakkını kullanırsa bu rasyonalizm ile izah edilemeyecek, korku yahut başka sebeplere dayalı başarısızlık olur” dedi.

AKEL’in Avrupa Milletvekili ve Avrupa Solu üyesi Yorgos Yeorgiu, “Avrupa kurumlarının tutumları, Kıbrıs ve Yunanistan’ın katılmadığı çeşitli toplantılarda Türkiye'yi 'en ayrıcalıklı muhatap' ve Erdoğan’ın, ülkesi olmadan Avrupa savunmasının düşünülemeyeceği nitelemesi ölçeğinde, gelecekte yapılacak Avrupa fonlarının potansiyel alıcısı haline getiriyor” dedi.

ELAM’in Avrupa Milletvekili, Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu üyesi Yeadis Yeadi, “Üniter savunma modelinin AB üyesi devletler arasında ve AB dışındaki, gerçek AB müttefiki bağışçıları iş birliğiyle inşa edilmesi gerektiği” görüşünü ortaya koyarak şunları söyledi:

“Türkiye dışarıda bırakılmalıdır ve Helenizm olarak bu yönde çalışmalıyız. Halen, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nde, hele hele güvenliğinde, hiçbir söz ve rol sahibi olmaması gerektiğini Avrupa Parlamentosu’nda açıkça ortaya koyduk. Türkiye yarım yüzyıldır Kıbrıs’ta suç işliyor, Avrupa toprağını yasadışı şekilde işgalinde bulunduruyor, uluslararası hukuka karşı geliyor, Avrupa Birliği’ne hiçbir saygı göstermeksizin üye ülkelerinden birini tanımıyor.”