Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekipleri; kazaların önüne geçmek, kamu taşımacılığının sağlıklı yapılmasını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Lefkoşa ve İskele’de trafik ekipleri, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapılan araçları kontrol etti. İki ilçede kurallara uymadığı tespit edilen toplam 22 sürücü rapor edildi.

İskele sorumluluk sahasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından rapor edilen toplam 12 araç sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07.00-08.00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa uymadığı tespit edilen toplam bir kamyon sürücüsü, mesleki sürücü belgesi olmadan kamu taşımacılığı yapan bir sürücü, A İşletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapan 2 sürücü, B İşletme izinsiz araç kullanan 4 sürücü ve aracın sabit koltukları dışında başka bir yerde yolcu taşıyan 2 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.