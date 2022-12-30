Hayati tehlikeleri var

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Mutluyaka kavşağında meydana kazada ikisi ağır 3 genç yaralandı. Kaza van araçla mikser aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan van aracın sürücüsü Salih Akdeniz ile yanınan yolcu olarak bulunan Düzgüncan Aydın (E-17) ve Asil Al Dughamat’ın (E-17) hastaneye kaldırıldı. Düzgüncan ile Asil’in durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikeleri olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Mutluyaka kavşağı üzerinde, Salih Akdeniz yönetimindeki JT 261 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan Şükrü Çelik (E-58) yönetimindeki PS 948 mikser aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JT 261 plakalı araç sürücüsü Salih Akdeniz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Düzgüncan Aydın ve Asil Al Dughamat’ın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan Düzgüncan Aydın ile Asil Al Dughamat, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne nakledilerek, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gençlerin hayati tehlikesi olduğu açıklandı.