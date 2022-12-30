‘Adalet sağlanmalı’ mesajı verildi

Avrupalı belediye başkanlarının İstanbul’daki temasları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile görüşmeleri gündem oldu. Avrupalı belediye başkanları, 2 yıl 7 ay 15 hapisle cezalandırılan ve hakkında siyasi yasak istenen İmamoğlu’na destek mesajları paylaşırken, Yunan medyası da Atinalı mevkidaşının İmamoğlu'na sarıldığı pozla haberi okurlarına duyurdu. Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) üyesi kentlerin belediye başkanları, İmamoğlu'yla bir araya geldi. İtalya'nın Floransa Belediyesi, düzenlemeyi planladığı ‘Büyüyen ve Gelişen Şehirler Belediye Başkanları ile Buluşma' toplantısını İstanbul'a taşıdı. Buluşmaya İmamoğlu, Floransa Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Dario Nardella, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak katıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, “Adalet için, erdemlerin en büyüğü ve en değerlisidir derler. Öyledir. Adalet duygumuzu kaybedersek, insan olmaktan çıkarız. Adalet duygusunu kaybeden bir toplum, uygar olma şansını yitirir. Adalet duygusunu yitirmiş bir iktidar, varlık sebebini kaybeder” diyerek kendisine desteklerini sunan belediye başkanlarına teşekkür etti. Yunan basını da toplantıya gündemin ilk sıralarında yer verdi. Yunan Kathimerini gazetesi, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis'in İmamoğlu'yla sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. Bakoyannis yaptığı açıklamada “Ekrem'in ve Türk halkının yanındayız. Adalet kazanacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022, 11:39