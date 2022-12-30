Kararı duyunca bayıldı

Alkollü bir şekilde gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olay çıkaran ve duruma müdahale eden 4 polis memuru ile bir güvenlik görevlisi toplam 5 kişiyi darp eden milli boksör Metin Turunç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlının tutuklu yargılanması talep edilince ortam gerildi.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz ederken, mahkemeye tanık dinletti. Mahkeme, benzer suçlardan 12 sabıkası bulunan Turunç’un tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Kararın ardından mahkeme avlusunda toplanan zanlının ailesi gergin anlar yaşarken, Turunç baygınlık geçirdi.

Mahkemeye gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turunç gözetim altına alındı.

Duruşmada neler oldu

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru, olayın 24 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, aşırı derecede alkol tesiri altında bulunan zanlının bağırıp çağırdığını, kendisini uyarmak isteyen polis memurları S.D. (E-52), H. C. ( E-32), C.A. (E 36), K. G.'nin (E - 42) muhtelif yerlerine gelişi güzel elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile darp edip görevlerinden men ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının olaya müdahale etmek hastanenin güvenlik görevlisi çalışan M. A.T.'nin de (E-29) muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak sureti ile darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, 12 tane benzeri suçlardan sabıkası bulunduğunu ve halen polisi darp ve görevinden men suçlarından 2022 yılı içerisinde teminatı bulunduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Ruh sağlığı iyi değil

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz ederken, Metin Turnç’un psikiyatr doktorunu tanık olarak dinletti ve çok ciddi ilaçlar kullandığı ayrıca bu ilaçları doğru kullanmadığında kontrolsüzce davranışlar

seyredebileceğini anlattı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıyı ‘polisi darp görevinden men, darp, sarhoşluk rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve harekette bulunma’ suçlarından yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi. Kararın ardından Turunç baygınlık geçirdi.

Mahkemeye gelen ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turunç gözetim altına alındı.