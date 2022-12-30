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Ocak’ta açılıyor

Taksim Sahası’ndaki çalışmaları yakın takibe alan Rum basını, tepkilerin dikkate alınmadığını açıkladı

Ocak’ta açılıyor

   Çetinkaya futbol takımının 8 yıldan sonra, Ocak ayında Taksim Sahası’nda antrenman ve ön hazırlık çalışmaları yapmaya başlayacağına ilişkin haberler Rum basınında geniş yer aldı.

   Politis gazetesi “Çetinkaya Tepkilerle ‘Taksim’de’” başlığıyla aktardığı haberinde, Taksim Sahası’nda Ekim ayında başlatılan yapım-onarım çalışmalarının, Güney Kıbrıs’ın yoğun tepkisine yol açtığını ve ara bölgenin statüsünün ihlal edildiğini iddia eden Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın, çalışmaların durdurulması için BM nezdinde girişim yaptığını anımsattı.
   Gazete, diplomatik çevrelerden dün sızan bilgilere dayanarak, Dışişleri Bakanlığı’nın tüm çabalarına rağmen, BM’nin Taksim sahasıyla ilgili kararların değişmesinde etkisiz kaldığını ve bunun da, ara bölgenin statüsünün Türk askerinin istekleri doğrultusunda “ihlal edildiğini” gösterdiğini öne sürdü.
Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
   Fileleftheros gazetesi: Ara Bölgedeki Çetinkaya Sahası’nda Çalışmalar Tamamlanıyor.
  Haravgi gazetesi: Çetinkaya Sahası’ndaki Çalışmalar Ocak Ayında Tamamlanıyor.
   Alithia gazetesi: Çetinkaya ‘Taksim’ Sahasında… Dönmek İçin Geri Sayım Başladı. 

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