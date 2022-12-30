Noel kutlaması

Ömer KADİROĞLU

Girne’de yaşayan İngilizler, Noel kutlamaları çerçevesinde önceki gün denize girerek 20 dakika süreyle yüzdü. Özel kıyafetleriyle plajda toplanan yabancılar, yüzme etkinliği sonrasında aralarında para toplayarak, Tulips ve Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfına bağışladı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte denize giren KKTC’de yaşayan yabancılar topladıkları paranın teslimini yaptıktan sonra kahvaltı yaparak etkinliği sonlandırdı.