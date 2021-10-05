Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Coronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında ülkede gece 24.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmakta olan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı, Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan kararla yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 sayılı Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’inci maddesine verdiği yetkiye dayanarak, “Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Emirnameyi” onayladı.

Bakanlar Kurulu kararı, dünkü Resmi Gazete’de “Kısmı Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Emirname” başlığı altında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29 kişi yasağa takıldı

Öte yandan yasağın uygulandığı son iki günde 29 kişinin kurallara uymadığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 - 4 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 29 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.