Enerjide dönüm noktası

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle Akkuyu "nükleer tesis" statüsü kazandı. Böylelikle projede kritik bir aşama daha tamamlandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır." dedi. Türkiye'yi, dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir arada olduklarını belirten Erdoğan, bu gurur gününe iştirak eden, başta Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere tüm misafirler ve ekranları başındaki tüm vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan, "Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre dostu olacak

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Akkuyu NGS sahasının uzun ve planlı bir yürüyüşün neticesi olduğunu vurguladı. Dönmez, nükleer enerjinin Türkiye için artık uzak bir hedef olmadığını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz saha Türkiye'nin nükleer enerji hedefinin ete kemiğe büründüğünün en açık göstergesi. Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye de başlıyoruz. Türkiyemizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü de çeşitlendirmiş olacağız." diye konuştu. Akkuyu NGS'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olarak her gün biraz daha yükselmeye devam ettiğini kaydeden Dönmez, "4 reaktör 60+20, toplamda 80 yıl işletme süresi boyunca, 7 gün 24 saat güvenilir, kesintisiz, sürdürülebilir ve çevre dostu olacak. Yıllık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu bu tesisten, Akkuyu NGS'den karşılayacağız. Burada üreteceğimiz yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrikle yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Grossi: Temiz nükleer enerji üretecek

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), Türkiye için uzun yıllar temiz nükleer enerji üreteceğini söyledi. Grossi, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde yeni bir aşamaya girdiğini, ülkenin nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kucakladığını belirtti.

Putin: Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı bağlantı yöntemiyle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’nde konuştu. Akkuyu NGS’nin, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Putin, "Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi olan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak.” dedi. Putin, Türkiye’nin, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında, nükleer sanayiye sahip sanayi ve teknoloji alanında gelişmiş ülkeler kulübüne katılmasının oldukça sembolik olduğuna dikkati çekti.

Putin, Akkuyu NGS’nin 4 ünitesinin tümünün toplam kapasitesinin 4 bin 800 megavat olduğunu belirterek, “Bunun dünyanın en büyük nükleer inşaatı olduğunu vurgulamak istiyorum. Günlük istihdam edilen çalışan sayısı 20 bini aşıyor, aslında 30 bine yaklaşıyor. Üçte ikisi Türk vatandaşı. Bu Akkuyu ile bağlantılı olarak yaratılan istihdamın sadece bir kısmı.” diye konuştu.

