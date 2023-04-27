Derin soruşturma

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde bulunan Rus Kültür Merkezi binasında dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; dün saat 13.45 sıralarında büyük bir patlamanın ardından Rus Kültür Merkezi binasında yangın çıktı. Büyük bir gürültünün ardından çıkan yangın kısa sürede binayı kapladı.

Olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri binayı tahliye etti. Rusya Büyükelçisi de yangın mahalline gitti.

Kalabalık bir itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sonucu bina ve içerisindeki eşyalar zarar gördü.

İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını ancak henüz bir tespit yapamadıklarını ifade etti. Kettis, polisin de soruşturmaya dahil olduğunu açıkladı.

Bu arada binaya Molotof kokteyli atıldığı öne sürülürken, bu iddianın soruşturma sonucu netleşeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023, 09:51