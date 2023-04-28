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Schinas ile görüştü

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DİKO Başkanı Papadopulos Brüksel'de temaslarda bulundu

Schinas ile görüştü

  Fileleleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı’nın (S&D) daveti üzeri üzerine Brüksel’e gittiğini yazdı.

   Habere göre Papadopulos temasları çerçevesinde, Avrupa Komisyonu’nda, Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu, Uyum ve Reform İşlerinden Sorumlu Komiser Elisa Ferreira ile bir araya geldi.
   Papadopulos ayrıca Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı Başkanı (S&D) Iratxe Garcia Perez ile Avrupa Parlamentosu binasında görüştü.
   Gazete; Papadopulos’un temasları sırasında Kıbrıs sorunundaki mevcut durum, mülteci sorunu, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanması gibi konularda muhataplarını bilgilendirdiğini yazdı.
   Habere göre Papadopulos, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı liderliği ile Sosyal Demokrat partilerin liderleri arasında gerçekleştirilen “Rusya’nın Ukrayna işgalinin jeopolitik etkileri” konulu toplantıya da katıldı. 

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