Sefa Karahasan Mahkeme emri ile 3 gün tutuklu kalacak

Sahte diploma soruşturma çerçevesinde tutuklanan Sefa Karahasan az önce tutukluluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Polis memuru Ali Erdelhun zanlı Karahasan'ın 'Sahte belge düzenlenmesine tahrik' suçundan tutuklandığını kaydetti.

Zanlının okul sisteminde 1 Şubat 2021 tarihinde kaydolmuş gibi gösterip, 4 yıl öğrenim görmüş gibi İşletme Bölümünden 31 Mayıs 2023 tarihinde mezun olduğunu kaydeden polis, zanlının normalde 2025 güz dönemi mezun olması gerektiğini söyledi. "İstersem bir günde diploma alabilirdim"Polis memuru Ali Erdelhun, zanlının gönüllü ifade verdiğini herşeyi şuan cezaevinde bulunan Serdal Gündüz ile birlikte yaptığını itiraf etti. "İstersem bir günde diploma alabilirdim" şeklinde ifade veren zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiğini kaydederek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk emri verdi.