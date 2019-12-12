Polise ifadesinde cinayeti itiraf etti

Suna ERDEN

Girne Antik Liman’da kayalıklar arasında cansız bedeni bulunan Kahramanmaraşlı 25 yaşındaki Halil Karakız'ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Arif Gökçek hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlının olay esnasında 194 promil alkollü olduğu, ayrıca yüzünde darp izleri olduğu belirtildi.

Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yapan polis, Halil Karakız ile Arif Gökçek’in 5 Aralık tarihinde Girne Antik Liman’da mendirek civarında birlikçe içki içtiklerini, daha sonra zanlının oradan tek başına ayrıldığını söyledi.

Polis, Gökçek’in çevredeki işyerleri ve kendi ailesine Karakız’ın denize atladığını söylediğini ifade etti. Karakız’ı arama çalışmaları başlatıldığını belirten polis, 6 Aralık saat 14.00 sıralarında mendirek civarındaki kayalıklar arasında cesedin bulunduğunu hatırlattı.

Cesedin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, adli tıp uzmanı tarafından yapılan otopside Karakız’ın ölüm nedeninin “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bu gelişme üzerine zanlının gözaltına alındığını belirten polis, ifadesinde cinayeti kabul ettiğini söyledi.

Yüzünde darp izi vardı ve alkollüydü

Polis, zanlının olay günü 194 promil alkollü olduğunu da belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Adli Tıp doktoru ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının gözündeki morlukların darp izi olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Polis, ayrıca zanlının ceza-i ehliyeti olduğuna dair de rapor alındığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, 17 kişiden ifade aldıklarını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar talebi kabul etti.