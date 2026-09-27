Şeffaflık sözü verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yolsuzlukla mücadele edilmeden, ülkedeki sorunların neredeyse hiçbirinin çözülmesinin mümkün olmayacağını belirterek, bu sebeple, yolsuzlukla mücadeleyi yeni yönetim anlayışlarının en temel unsuru olarak konumlandırdıklarını vurguladı.

Yolsuzlukla mücadeleyi stratejilerinin, mevcut denetim kurumlarını güçlendirmek, mevzuattaki boşlukları gidermek ve bağımsız bir “Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi” kurmak olduğunu açıklayan İncirli, yolsuzlukla mücadelenin, “meşakkatli bir yol” ancak ülkenin geleceği için kritik bir aşama olduğunu kaydetti.

CTP, toplantı düzenleyerek, “Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi”ni sivil toplum örgütleri ve basına sundu.

Mesleki ve ekonomik örgütler ile sendika temsilcilerinin katıldığı, Eziç Lefkoşa’da düzenlenen toplantıda, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Ürün Solyalı, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve CTP Kontenjan Milletvekili adayı Emine Dizdarlı hazır bulundu.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi’nin açılış konuşmasının ardından, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi” hazırlık aşaması, çalışmaları ve içeriği hakkında bilgiler verdi. CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Ürün Solyalı da hazırlanan çalışma hakkında sunum yaparak planlanan süreçler ve çalışmaları açıkladı.

Sunumun tamamlanmasının ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlendiği basına kapalı bir oturum da gerçekleştirildi.

“Meşakkatli bir yol”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi”ni paylaştı.

Konuşmasına, Girne’deki gemi faciasının izlerinin hala sürdüğünü söyleyerek başlayan İncirli, kayıplarına ulaşma umutları zayıflayan ailelerin yanında olduklarını kaydetti.

Yeni dönemde, toplumun tüm kesimleriyle ortak akıl ve iş birliği içinde yönetim sergileyeceklerini belirten İncirli, “Yönetim ve iletişim anlayışlarımız, şeffaflık ve istişareye açık olacak.” dedi.

Yolsuzlukla mücadele edilmeden, ülkedeki sorunların neredeyse hiçbirinin çözülmesinin mümkün olmayacağını ifade eden İncirli, yolsuzluğun sadece ekonomik değil, sosyal, ahlaki çöküşe ve devlet kurumlarının sarsılmasına yol açtığını söyledi.

İncirli, son beş yılda hızlanan kötü gidişatın, yolsuzlukla mücadele ile durdurulacağını kaydetti. Ülkede yaşanan sorunlara örnek olarak; “ihalelerde iltimas, rüşvet iddiaları, izin ve ruhsat işlerinde ayrıcalıklar, arazi tahsislerinde usulsüzlükler, torpil ve liyakatsiz atamalar, kamu kaynaklarının israfı, sahte diploma olayları ve kayıt dışılığı” gösteren İncirli, "yapanın yanına kar kalması" algısının çürümeyi başlatan temel mesele olduğunu ifade etti.

Yolsuzluğun, topluma "yapılmayan yol, bitmeyen hastane, daha pahalı elektrik, konteynerde eğitim" gibi somut zararları olduğunu anlatan İncirli, bunun hukukun üstünlüğüne inancı zedelediğini, ekonomik büyümenin önünde engel teşkil ettiğini ve beyin göçünü hızlandırdığını kaydetti.

Bu "düzenin değişmek zorunda" olduğunu belirten İncirli, yolsuzlukla mücadeleyi yeni yönetim anlayışlarının en temel unsuru olarak konumlandırdıklarını vurguladı. İncirli, stratejilerinin, mevcut denetim kurumlarını güçlendirmek, mevzuattaki boşlukları gidermek ve bağımsız bir “Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi” olduğunu açıkladı.

Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi oluşturulacak

İncirli, Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun dönüşümüyle oluşturulacak bu yeni otoritenin siyasi iradeden bağımsız olacağını belirtti.

Bu otoritenin, yolsuzluk iddialarını araştırma, önleme ve halkı bilinçlendirme işlevlerini yürüteceğini söyleyen İncirli, başkanının Meclis tarafından 7 yıllık tek bir dönem için seçileceğini ve yeniden atama söz konusu olmayacağını, böylece siyasi kaygılardan arınmış bir çalışma ortamı sağlanacağını dile getirdi.

Yolsuzluğa bulaşan hiç kimsenin dokunulmaz olmayacağını ve kendileri dahil tüm yönetim kademelerindeki mali ve idari yetkisi olan siyasiler ile atamaların çok yakın denetimde olacağını belirten İncirli, yeni dönemde, "Başbakan olarak kendisinin de bu bağımsız kurumların etkin çalışmasının önünü açmak için çalışacağını" ifade etti.

Yolsuzlukla mücadelenin, “meşakkatli bir yol” ancak ülkenin geleceği için kritik bir aşama olduğunu kaydeden İncirli, toplumda yerleşen "rüşvetsiz iş olmaz" algısını ortadan kaldırarak, torpil veya siyasi bağlantı aramayan bir kamu düzeni oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.