Sözler tutulmadı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), “yaşama tutunma savaşında saniyelerin bile önemli olduğu” acil servislerdeki eksikliklerin hükümetin taahhüt ettiği bir aylık sürede giderilmediği gerekçesiyle kamu hastanelerinin acil servislerine ziyaret başlattı.

TIP-İŞ, dün Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisi önünde basın açıklaması yaparak acil servislerin önemine ve eksikliklere dikkat çekti. Tabipler Birliği ile KTÖS basın açıklamasına katılarak TIP-İŞ’e destek belirtti.

Hastane önünde “Sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur” yazılı döviz açıldı.

TIP-İŞ Başkanı Özlem Gurkut, pazartesi Cengiz Topal Hastanesi, çarşamba günü Girne Akçiçek Hastanesi ve cuma günü de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servislerini ziyaret ederek buralardaki eksikliklere dikkat çekeceklerini, giderilmemesi noktasında ise grev ve her türlü eylem hakkını saklı tuttuklarını kaydetti.

Gürkut: Aciller alarm veriyor

TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut ülkedeki kamu hastanelerinin acil servislerinin alarm verdiğini belirterek, “kontrolsüz şekilde artan nüfusun yanı sıra, giderek derinleşen yoksulluğun da etkisiyle kamu hastanelerine olan talebin günbegün arttığını” ifade etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin aldığı başvuru sayısı ve hitap ettiği bölge ile nüfus göz önünde bulundurulduğunda, 3. basamak sağlık hizmeti vermesi gerektiğini vurgulayan Gürkut, “ Ancak bunun için eksik bölüm ve hizmetlerinin yanı sıra, daimi uzman hekim ve personel kadrolarının da artırılıp tamamlanması gerekmektedir.” dedi.

Gürkut, “Acil servisler, yaşama tutunma savaşında saniyelerin bile önemli olduğu kritik alanlardır. En küçük eksiklik veya aksaklığın bedeli yaşam kaybıyla ödenebilir. Bu nedenle acil tıp hizmetleri, tam donanımlı, uzman kadroların bulunduğu, ihtiyaç durumunda hastayı ilgili branş uzmanı hekimlerle konsülte edebileceğiniz yani birlikte değerlendirebileceğiniz diğer uzman kadroların da bulunduğu tam teşekküllü hastanelerdeki acil servislerde verilmelidir.” diye devam etti.

TIP-İŞ’e destek veren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Mert de, TIP-İŞ’in acil servislerle ilgili çağrısına duyarsız kalan yetkililerin dikkatlerini çekmek için eylem yapıldığına dikkat çekerek, tüm hekimlerin meslek örgütü olarak meslektaşlarının yanında olduklarını ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de konuşmasında, TIP-İŞ’e kamusal hizmet noktasında duyarlılığı için teşekkür etti.

