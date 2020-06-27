Senin, 'Ekonomik paket yüzde 92 başarılı'

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, birinci ekonomik paketin başarı oranının yüzde 92 olduğunu, bir madde hariç diğer maddelerin hepsinin hayata geçirildiğini ve bunu önemli bir başarı olduğunu söyledi.

HP’den verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Yenal Senin katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

“İkinci ekonomik paketin reel sektöre yönelik olması bizim temennimizdi” diyen Yenal Senin şöyle devam etti:

“Hükümette de bir konsensüs vardı. Yükseköğrenim ve turizm konusunda üçüncü bir paket de gündemimizde. İkinci paketle birlikte reel sektöre beklediği sıcak para, belli bir süre sonra ödeme ve düşük faiz imkânı verildi. Bir milyar TL tutarındaki kaynağı bir buçuk milyar TL’ye çıkarıldı. İlk 6 ay geri ödemesiz vade sayısını da 36 aya uzatan, yüzde 12’lik faizin yüzde 3’ünü devletin yüzde 9’unu vatandaşın ödeyeceği kredi veriliyor. Reel sektörün en büyük sorunlarından biri olan elektriğin süspanse fiyatının da bir bölümü devlet tarafından karşılanacak. Ev ve otomobil alacak kişiler için vergilendirmede düşüş söz konusu. Yerli istihdam yapacak kişilere bütçe ayrılıyor. Kredi kartı faizlerinin düşürülmesinin yanı sıra imkânları zorlayarak en fazla 5 çalışanı olan işletmelere katkı yapılacak. İlgili sivil toplum örgütlerinden paketin ‘tatmin edici’ olduğuna dair geri dönüşümlerin olması bizim için memnun edici. Bizim için önemli olan yüzde 92’lik başarı oranı yakalayan birinci pakette olduğu gibi ikinci ekonomik paketin de hayata başarılı bir şekilde geçmesi…”

HP’nin olmazsa olmazları…

Kamu Reformu, Nereden Buldun Yasası, Yurttaşlık Yasası, Belediyeler Reformu ve vergi sistemindeki düzenlemelerin Halkın Partisi için olmazsa olmaz olduğunu anlatan Yenal Senin, “Şunu da söylemek gerekir; bunlar sadece Halkın Partisi’nin gündeminde değil, hükümet programında da yazan, hayata geçirilecek öncelikli başlıklar. Her iki parti için de bağlayıcıdır. Bazı adımlara tepki de olacaktır ama biz hazırız. Halkın Partisi yola çıkış amacımızın gereğini yapacağız. Siyasi hayatımızda kamu menfaati için bir artı yazdırırsak, bu bizim için gurur vericidir” ifadesini kullandı.

Başından beri hükümetin pandemi hastanesini yapmayla ilgili bir tereddüdü olmadığını aktaran Senin, Başbakan Ersin Tatar’ın da ihale sürecinin en yakın zamanda tamamlanıp yıl sonuna gelmeden pandemi hastanesinin hizmet vereceğini söylediğini hatırlattı.

