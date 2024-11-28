Karşı çıkıyor

Abdullah SUİÇMEZ

Kara sınır kapılarında yoğunluk artarak devam ederken, vatandaşlar yeni sınır kapılarının açılması konusunda yetkililere çağrı yapıyor. Metehan Sınır Kapısından dün güneye geçen vatandaşlar bir saat süreyle araç kuyruğunda beklediklerini belirterek, yeni geçiş kapılarının açılması için yetkililerin adım atmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise yeni geçiş kapılarının açılması yönündeki görüşünün olumsuz olduğunu açıkladı. Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin toplantısında konuşan Ertuğruloğlu, mevcut 9 kapının yeterli olduğunu ve kapı sayısını artırmanın “sınırı" anlamsızlaştıracağını dile getirdi.

Ertuğruloğlu: Sıkışıklık güneyden kaynaklanıyor

Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ın yeni kapılara ilişkin taleplerinin sadece ekonomik olmadığına, güvenlik açısından anlamları bulunduğuna işaret ederek, kapılardaki mevcut sıkışıklığın da Güney Kıbrıs’ın uygulamalarından kaynaklandığını söyledi. Ertuğruloğlu, sıkıntılara sadece ekonomik gözle bakma lüksüne sahip olmadıklarını kaydederek, “Bu adada anlaşma yok. Ateşkes anlaşması bile yok, fiili ateşkes var. O kadar hassas bir coğrafyadayız ki, tüm ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda burada hareket ediyor.” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Zekai Aslantürk

“Mutlaka alternatif kapılar açılmalıdır. Aksi takdirde sınır kapılarındaki yoğunluk azalmayacaktır. Güneyde mutfak alışverişi ve giyim daha ucuz olduğu için insanlar gitmeye devam edecektir.”

Berkem Dikengil

“Kesinlikle başka bir kapı açılmalıdır. Her gün bir saat kuyrukta bekliyoruz. Hem bizden hem de onlardan giriş-çıkış yapan çok kişi var. Bu nedenle yeni sınır kapıları açılmalıdır.”

Cengiz Yakupoğulları

“Kapılarda düzenleme yapmaları lazım. Umarım ileride geçişler daha kolay olur. Bir saatte geçiş yapmak istemiyoruz.”

Mehmet Mertoğlu

“İki tarafın liderleri de adım atmıyor, halkın sesi de çıkmıyor. İki taraf da halka eziyet ediyor, eğer halkın sesi çıkmıyorsa bu eziyeti çekmeye devam edecek. Güneyde birçok ürün çok daha ucuz ve insanlar geçiş yapmaya devam edecek.”

Sabit Ateş

“Daha fazla kapı açılsın, geçişler kolaylaştırılsın. Bir saat 10 dakikada geçiş yapıyoruz. Olmaz artık, bir çözüm bulsunlar.”

Eser Mut

“Yetkililer her zaman önlem alınacağını söylüyorlar ama adım atmıyorlar. Biz sağlık için, ilaç almak için güneye gidiyoruz ama saatlerce bekliyoruz.”

Ömer Köse

“Ya Çağlayan ya da Haspolat kapısının açılması gerekiyor. Başka türlü bu sıkışıklık giderilemez. Güneyde et, peynir, sebze türlerin daha ucuz. Maaşımın yüzde 80’ini güneyde harcıyorum.”

Erdinç Boranhan

“Güneye gidenlerin çoğu alışverişe gidiyor. İnsanlar haklı, yeşil sebzeler bile bizden daha ucuz oldu. Ucuzluk olunca insanlar güneye yöneliyor. Hal Yasası geçirdiler ama uygulayan yok. Emekliler maaş aldı ve güneye gidip alışveriş yaptı. Bu gidişle herkesi kaybedeceğiz, kuzeyde alışveriş yapan kalmayacak.”