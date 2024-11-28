Öfke doluydu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bağlı Tatlısu’da, sevgilisiyle aynı evde yaşayan Mehmet Öz, 2 gün arayla genç kadını ciddi şekilde darp etti. Tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Zanlının ilk olayda kız arkadaşını çelik kolye ile darp ettiği belirtildi. İkinci olayda ise zanlının tahta dolap kapısıyla genç kadının başına vurarak ciddi şekilde darp ettiği açıklandı.

Ciddi darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ali Yaran, zanlının, Tatlısu’da 24 Aralık ve 26 Aralık tarihinde, meydana gelen ciddi darp suçundan methaldar olduğunu söyledi. Ali Yaran, zanlının, 24 Aralık’ta müştekiyi tartışma esnasında kopan altın zincir kolyeyle, vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak, 26 Aralık’ta ise elbise dolap kapısını başına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. TC vatandaşı olan zanlıyı, derdest emri gereği tespit edip tutuklandığını kaydeden polis, meseleyle ilgili gerekli tahkikatı tamamladığını belirtti ve mahkemeden zanlıyı ileride görüşülecek davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlamasını istedi. Mahkeme, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı, yargılanıncaya değin serbest bırakıldı.

