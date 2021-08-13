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Sevenleri yıkıldı

Çatalköy Belediyesinde çalışan bir çocuk babası Salih Yıldırım 41 yaşında hayata veda etti

Sevenleri yıkıldı
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Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinin sevilen isimlerinden 41 yaşındaki Salih Yıldırım hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Salih Yıldırım'ın zamansız vefatı sevenlerini yasa boğdu. 
Çatalköy Belediyesinde çalışan Salih Yıldırım'ın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Yıldırım'ın cenazesi dün Çatalköy Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığında toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 11:40
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