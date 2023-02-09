Sevinç gözyaşları

Abdullah SUİÇMEZ

Spor müsabakaları için Kahramanmaraş’ta Namık Kemal Lisesi Genç Erkek Voleybol Takımı ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji Genç Kız Voleybol Takımı öğrencileri ile öğretmenler dün karşı Adana üzerinden yurda döndü. Gece saat 22.20’de gelmesi beklenen uçak, saat 03.20 sıralarında Ercan Havaalanı’na iniş yaptı. Uzun süre Ercan’da bekleyen aileler, umut ve endişeyi bir arada yaşadı. Uçak inince büyük bir mutluluk yaşayan aileler, çocuklarını görür görmez gözyaşı dökmeye başladı.

Çocuklar da annelerine ve babalarına sarılarak ağladı. Büyük bir korku yaşadıkları yüzlerinden okunan çocukları karşılamaya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan ve bazı CTP’li milletvekilleri de gitti. Başbakan Üstel burada yaptığı açıklamada, müsabakalara katılmak için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan öğrencilerin bir kısmının Düzce, bir kısmının Kahramanmaraş, bir kısmının da Adıyaman’da olduğunu hatırlattı.

Umarım bir daha yaşanmaz

Düzce’deki öğrencilerin önceki akşam saatlerinde ülkeye getirildiğini ve aileleriyle buluşturulduğunu ifade eden Başbakan Üstel, şimdi de Kahramanmaraş’ta ve Gaziantep’te bulunanların, rötarlı da olsa uzun bir bekleyişten sonra ülkeye getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Başbakan Üstel, Adıyaman’dan da mutlu haberler almayı temenni etti. Türkiye’de depremden kaynaklı enkazların sürekli bir şekilde açılması için KKTC olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Başbakan Üstel, şu ana kadar depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dileyerek, bundan sonra böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.