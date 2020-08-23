Öğrenci gitti işler bitti

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın ‘taviz bölgesi’ olarak adlandırılan narenciye kenti Güzelyurt’taki esnaf, işlerin çok kötü gitmesinden yakınıyor. Üniversite öğrencilerinin Türkiye’ye dönüş yapmasından sonra kentin boşaldığını belirten Güzelyurt esnafı “satış yapacağımız insan sayısı yok denecek kadar azaldı” diyerek, kepenk indirenlerin sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Diyalog’a konuşan Güzelyurt esnafı, bölgedeki narenciye üreticilerinin yanı sıra hayvan üreticilerinin sıkıntıda olduğunu, dolayısıyla alış-verişe harcayacak paranın kalmadığını belirterek, kısa sürede çare bulunmaması halinde tüm kepenklerin ineceği uyarısında bulundu.

Ne dediler?

Cemal Darbaz (Belediye Meclis Üyesi)

“Pandemi nedeniyle Güzelyurt’ta öğrencinin olmaması, turistin ve güneyden geçişlerin olmaması nedeniyle işler bitme noktasına geldi ve esnaf çok zor günler geçiriyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de belediyenin kiracısı olan esnaf belediyeden de darbe yedi. Belediyeye ait 200 üzeri dükkân yanlış uygulamalar nedeniyle kiracıları zora soktu. Güzelyurt Belediyesi bir anda sayıştaylık denetlemesi sonrasında kiracılarından geriye dönük faizleri ile birlikte alacaklarını istemesi esnafı daha da zora sokmuştur. Bölge esnafını daha kötü günler bekliyor. Belediyenin bu esnafa özellikle bu pandemi döneminde yardımcı olması gerekiyor. Eğer yetkililer Güzelyurt esnafına yardım etmezse bir sonraki gelişinizde burada esnaf bulamayacaksınız…”

Hilmi Portakalcıoğlu

“Güzelyurt çarşısında 15 yıldır esnafım ve ilk defa böyle zor günler geçiriyoruz. Baktığınız zaman çarşıda şu anda sadece esnaf var. Kimse buraya uğramıyor. Turist yok, öğrenci yok, Türkiye uyruklu olup burada kalan insanların da büyük oranda geri gitmesi çarşıyı bitme noktasına getirdi. Yetkililerden bu konuda bir çalışma yapmasını istiyoruz. 1974 yılından sonra buraya gelip ağır ağır iş yapıp üretim yapmaya çalışan insanlar gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yaşananlar bizi çok geriye götürdü. Daha da kötü günler bizleri bekliyor…”

Mahmut Tabur Baflı

“Güzelyurt çarşısının durumu içler acısıdır. 18 yıldır Güzelyurt açık pazarına geliyorum bu kadar kötü olduğunu hiç hatırlamam. Bunun çok sebebi var ancak önemli sebeplerinden biri Coronavirüs, bir diğeri de Güneyden gelişlerin kısıtlanmasıdır. Buradaki yerleşik halkın gerek dövizdeki artış gerekse pahalılık alım gücünü bitirmiştir. Güzelyurt zaten sıkıntılı bir bölgeydi bu durum bizleri daha da geriye götürdü. Öğrenciler az da olsa bir katkı yapıyordu ancak Güzelyurt çarşısında derin bir sessizlik mevcuttur…”

Muharrem Akbilek

“Zaten işler önceden de çok iyi değildi ancak bu hastalık nedeniyle işler tamamen bitti. Yaşanan bu durum nedeniyle birçok iş yeri kapandı ve bu durum böyle devam ederse daha da çok esnaf dükkânını kapatmak zorunda kalacak. Siftah yapmadan kapatan dükkânlar var. Güzelyurt bölge esnafı işçi ve öğrenci kesimine hitap ediyordu ve onlar gidince büyük bir sessizlik, boşluk oldu. Caddeler ve dükkânlar bomboş…”

Öztan Demirbilek

“40 yıldır Güzelyurt çarşısında esnafım ve bu kadar kötü bir dönem görmedim. Zaten yatırım yapılmayan bir bölge olduğumuz için işlerimiz çok azdı bir de pandemi darbesi yedik ve buradaki işlerimiz tamamen bitti. Öğrenciler gitti, Türkiye vatandaşları gitti ve turistler gelmiyor bu nedenle sadece Güzelyurt değil ada genelindeki esnaf çok sıkıntı yaşıyor. Burada esnaf ancak turist ve öğrenci gelirse rahatlayacaktır. Bu yönde çalışmalar yapılmasını istiyoruz…”

Hasan Arsal

“Güzelyurt çarşısında 1978 yılından beri esnafım. Çarşıda zaten bir durgunluk vardı ancak bu pandemi nedeniyle çok daha kötü bir hale geldik. Kendi yağımızda kendi ciğerimizi kavurmaya çalışıyoruz. Burada çok sayıda yeni iş yeri açan gençler var ve onlar için bu durum daha da zor bir haldedir. Burada pek turist olmasa da öğrenciler ve işçilerin çarşıya küçük de olsa bir katkısı vardı ancak pandemi nedeniyle şu anda onların da olmaması işleri daha da zorlaştırdı. Yetkililerden bu konuda bir çalışma yapmasını istiyoruz…”