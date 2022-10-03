Karnına sapladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Çebi isimli zanlının, arkadaşı H.M.K.’yi karın boşluğundan bıçakladığı iddia edildi. H.M.K hastanede tedavi altına alınırken, Ömer Çebi, gözaltına alınarak dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, zanlının, 2 Ekim 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, kendisini geç aldığı gerekçesi ile H.M.K isimli müştekiyle tartıştığını söyledi. Polis, H.M.K’nin zanlının yüzüne yumruk atarak darp ettiğini, Ömer Çebi’nin ise tasarrufunda bulundurduğu 19 santim uzunluğundaki bıçağı arkadaşının karın boşluğuna sokarak 5 santim derinliğinden kesi oluşturduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.