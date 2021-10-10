Sıcak ilgi gördüler

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden ve bebekleri Toprak’la birlikte, Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısında güzel bir gezinti yaptı. Esnafla sohbet eden Erhürman çifti, Büyük Han’da kahve içti.

Güzel havada bebekleriyle ilk kez gezinti yapmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Erhürman çiftine esnaf büyük ilgi gösterdi. Erhürman da, sınır kapılarından geçişlerin kolaylaştırılması sonrasında işlerin iyiye gitmesini görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Liderlere görev düşüyor

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı ise, güneyden kuzeye geçenlerin sayısında artış olduğunu belirtirken, alış-verişlerin daha da canlanması için Rum gümrüğünde yaşanan sıkıntıların sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Esnafın ortak görüşü şöyle:

“Güneyden gelen bir Rum veya yabancı iki tane tişört alırsa dönüşte Rum gümrüğüne takılıyor. Liderimiz bunu Rum lideriyle konuşmalı ve bu sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olmalıdır. İki toplumlu teknik komite de yaşadığımız sıkıntıları sürekle gündeme getirmelidir. Bunu yaparlarsa çarşı daha da rahatlar.”