Hücrede bekliyor

Lefkoşa’da, Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Simeon Sandy Konuwa’nın kaldığı evde yapılan aramada, 85 gram hintkeneviri, 20 gram sentetik cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanan 25 yaşındaki Sierra Leone vatandaşı zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis; 13 Haziran 2025 tarihinde Narkotik ekipleri tarafından; Kızılbaş’ta tespit edilen Simeon Sandy Konuwa’nın tasarrufunda yaklaşık 85 gram ağırlığında hintkeneviri, 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis; ayrıca zanlının evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

