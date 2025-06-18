Hayatları karardı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda MDMA, kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerle yakalanan Hüseyin Akar ve Bekir Altay hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda uyuşturucu suçlarının ağır ceza mahkemesinde gündemi en çok meşgul eden ve yaygın bir suç olduğu belirtildi.
Karar okuyan yargıç; sanıkları, 28 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 6 gram kokain türü uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından mahkum ettiklerini söyledi.
Yargıç; sanıkların tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddelerden MDMA ve kokainin tehlikeli türlerden olduğunu belirtti.
Ağır ceza yargıcı; sanıkların 2’si tehlikeli 3 tür uyuşturucu bulundurmuş olmalarını aleyhlerinde değerlendirdiklerini açıkladı.
Suçun ciddiyeti, vahameti ve diğer hususları dikkate aldıklarında sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir edilmesinin olanaksız olduğunu kaydeden yargıç; Bekir Altay’ın 0.153 gram uyuşturucu madde alma ve tasarruf davasının da kararda dikkate alındığını belirtti.
Yargıç; olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini ifade ederek, ciddi ve yaygın olan suçlarda kamu menfaatini dikkate alarak ceza takdir edilmesi gerektiğini kaydetti.
Yargıç; sanıkları 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.
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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda MDMA, kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerle yakalanan Hüseyin Akar ve Bekir Altay hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda uyuşturucu suçlarının ağır ceza mahkemesinde gündemi en çok meşgul eden ve yaygın bir suç olduğu belirtildi.
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Ùlkeye gelìş sebebi zaten suç ișlemek. Almanya , Gurcistan , Romanya, Holanda, Tùm haklar artık usandı elinizden.