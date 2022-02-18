Kariyer için ilk adım atıldı

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 14.00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Birincisi Aliye Ela Turan, Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezunu Omar Sultanov, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Program Birincisi Dovud Inomov, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Program Birincisi Tuğkan Arkar birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, “Bugün sizler için bir dönüm noktası. Başarınızı taçlandırdığınız gün. Sizleri gönülden tebrik ederim” diye konuştu. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç “Bugün alacağınız diplomalar kariyerinizin başlangıcındaki en önemli adımdır. Sizleri kutluyor ve gelecekte sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Kılıç ve Doç. Dr. Dimililer yüksekokul ve program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda 69 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile 53 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans öğrencisi mezun oldu.

