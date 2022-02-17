Vurdu kaçtı

Suna ERDEN

Girne’de gece yarısı Mercedes araçla turlayan üniversite öğrencisi Uche Onyechere trafik kontrolü yapan polisi yaraladı.

Uğur Mumcu Caddesi’nde kendisine dur işareti yapılan zanlı, görevli memur T.A.’ya (E-32) çarpıp kaçtı.

Aracının ön kısmıyla polisin kalçasına çarparak yere düşüren zanlı, T.A.’nın el bileğinin kırılmasına, omuzunun sakatlanmasına neden oldu.

Polis, kısa sürede zanlıyı tespit ederek, evinde gözaltına aldı.

Zanlı ifadesinde aracı arkadaşının kullandığını söylese de kamera kayıtları yalanını ortaya çıkardı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün mahkemeye çıkarılırken, geçtiğimiz eylül ayında alkollü sürüşten dolayı ehliyetine el konulduğu belirtildi

Evinde gözaltına alındı

Duruşmada olayı aktaran polis,16 Şubat 2022 tarihinde 00.15 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde SC 834 plakalı Mercedes E 220 marka araçla seyreden zanlının, trafik kontrollerinde durdurulmak istendiğini söyledi. Polis, zanlının dur işaretine uymadığını, aracını sürmeye devam ettiğini ve görevli memur T.A.’nın kalçasına çarpıp kaçtığını açıkladı. Polis, çarpmanın etkisiyle yere düşen T.A.’nın sol el bileğinin kırıldığını, omuzunda hareket kısıtlılığı oluştuğunu ifade etti. Polis memuru, zanlının olaydan kısa süre sonra evinde tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde aracın kendisine ait olduğunu ancak arkadaşının kullandığını öne sürdüğünü belirtti. Polis, güvenlik kameralarının incelendiğini, aracı zanlının kullandığın tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, 12 Eylül 2021 tarihinde alkollü sürüşten dolayı zanlının ehliyetine el konulduğunu, soruşturmanın devam etiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma maksatlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.