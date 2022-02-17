Çavuşoğlu: İyi şanslar

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi İletişim Fakültesi Lisans Mezuniyet Töreni,

9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 10.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce Program Mezunu Lamees Wael Mahmoud ile Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Mezunu Tuğya Uzun birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu “Fakültemizin tüm çalışanları adına sizlere iyi şanslar ve aydınlık bir gelecek diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Dekan Prof. Dr. Çavuşoğlu, fakülte ve program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda toplamda 71 İletişim Fakültesi öğrencisi mezun oldu.