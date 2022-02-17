Mahkemelik oldu

Girne’de yaşandığı iddia edilen olayda terzi dükkânı işleten 67 yaşındaki Sefa Taşdemir, 17 yaşındaki müşterisi genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, iş yerine gelen ve dikilen pantolonu deneyen genç kızı giyinme kabininde sıkıştırıp, cinsel tacizde bulunduğu belirtildi.

Zanlının genç kızın göğüslerini ellediği açıklandı. Genç kızın olayı annesine anlatması üzerine durumun polise bildirildiğini, zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Kamerada görüldü

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın önceki gün saat 14.00 sıralarında yaşandığını söyledi. Polis, Girne’de faaliyet gösteren bir terzi dükkânında çalışan zanlının iş yerine gelen ve dikilen pantolonu deneyen 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının genç kızın göğüslerini ellediğini, ayrıca genç kızdan kendisine mesaj atmasını, fotoğraf göndermesini istediğini ifade etti. Polis, genç kızın olayı annesine anlattığını, annenin de Girne Adli Şube’ye gelerek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını, emarelerin alındığını belirtti. İş yeri güvenlik kameralarını incelediklerini, zanlının giyinme kabinine kızın yanına girdiğinin görüldüğünü ifade eden polis, soruşturmanın bittiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 10 bin nakit yatırması, iki kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.