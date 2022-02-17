10 bin lira ödedi

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısında olay çıkardığı gerekçesiyle karakola götürülen Oluwabusayo Emmanuel Adeoti’nin çantasından 12 gram uyuşturucu çıktı.

Üniversite öğrencisi zanlının uyuşturucuyu cam kavanozda çanta içerisinde taşıdığı belirtildi. Evinde de bir miktar uyuşturucu bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 3 Şubat 2022 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda sorun çıkardığı gerekçesi karakola getirildiğini söyledi. Polis, zanlının el çantasında yapılan aramada cam kavanoz içerisinde 12 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, evinde yapılan aramada ise siyah renk çöp kutusu içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri, çalışma masasının çekmecesi içerisinde de içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kırıntılar bulunan kırmızı renk plastik öğütücü bulunduğunu söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci vizesiyle bulunduğunu ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 10 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.