Silahı pencereden attı!

Gazimağusa’da, dün A.Ö.’nün (E-29) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sırasında, evde misafir olarak bulunmakta olan A.C.’nin (E-27) tasarrufunda bulundurduğu, üzerinde şarjörü ve içerisinde 8 adet mermisi bulunan 7.65 mm çapındaki tabancayı pencereden dışarı attığı tespit edildi. Evde yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar (A.Ö. ve A.C.) ile yine aynı ikametgahta misafir olarak kalmakta olan Y.A.A.A.(K-24), İ.İ.(E-30), C.S.(E-22) ve G.A.(E-23) tutuklandı.