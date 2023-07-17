Şimdi buna ne yapmalı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Organize Sanayi bölgesinde 26 Haziran 2023 tarihinde 38 yaşındaki İlyas Hıdır’ın neden olduğu trafik kazasında ağır yaralanan Özkan Bişmiş (E-67), tedavi gördüğü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Kazanın sonrasında olay yerinden kaçan ve 13 gün sonra Girne’de tespit edilerek, yakalanan İlyas Hıdır’ın ise bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. KKTC yasalarına göre ölümlü kazalarda hatalı sürücüye en fazla 7 yıl hapislik cezası verilebiliyor. Ancak bu süre ‘savunmanın becerisine göre’ daha da kısalabiliyor.

Ne olmuştu

Kazanın ardından kaçan ve 13 gün sonra yakalanan zanlı 11 Temmuz 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılmıştı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13.55 sıralarında Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesinde EY 310 plakalı salon araçla seyrederken, kavşağa geldiğinde anayoldaki diğer araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsiz bir şekilde sola döndüğünü söylemişti.

Polis, Hıdır’ın kullanımındaki aracın o esnada güney istikametine doğru seyreden Gönyeli'de sakin Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon araca çarptığını ifade etmişti.

Polis memuru, EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın olay yerinden kaçtığını, kaza sonucu JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığını aktarmıştı.

Olay yerinden kaçan İlyas Hıdır’ın, 8 Temmuz 2023 tarihinde yapılan operasyonla saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını aktaran polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu açıklamıştı.

Suç dosyası kabarık

Polis memuru, zanlı İlyas Hıdır’ın ayrıca 6 Mayıs 2023 tarihinde kanunsuz patlayıcı madde, ithali yasak kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı tutuklandığını, bu suçlardan Girne’de teminata bağlandığını ancak teminat gereği haftada 2 gün Boğaz Karakolu'na ispat-i vücut ta bulunması gerekirken mahkeme emrine riayetsizlik suçunu işlediğini belirtmişti. Polis ayrıca zanlı aleyhine 3 Şubat 2023 tarihinde süratli araç kullanma suçundan dolayı da Boğaz Karakolu tarafından bin 356 TL ceza kesildiğini açıklamıştı.

Hakkında 8 gün tutukluluk emri alınan zanlının bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.