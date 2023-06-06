Şimdi cezaevinde

Sahte araç sigortası poliçesiyle ülkeye giriş yapan, yakalanınca suçu Metehan Sınır Kapısı’nda faaliyet gösteren bir acentenin üzerine atan Kıbrıslı Rum Michalakis Antoniades’in yalanı ortaya çıktı. Polis, zanlının iddiası üzerine adı geçen sigorta şirketindeki tüm bilgisayar ve kanıtları inceledi. Yapılan inceleme sonucu zanlının ülkeye giriş yaparken, ibraz ettiği sahte belgenin adı geçen acenteden temin edilmediği belirlendi.

Yapılan tespit üzerine Michalakis Antoniades hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Zanlı 2 Haziran’da ülkeye giriş yaparken, Metehan’da yakalandı.

Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Polis, 30 Mayıs 2023 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının kullanımındaki Mercedes’e ait sigorta poliçesinin üzerindeki tarihlerle oynadığının anlaşıldığını söyledi.

KOR 134 plakalı Mercedes marka aracın sigorta poliçesindeki sigorta tarihini güncelleyerek, sahteyelen zanlının, giriş yaparken, belgeyi sivil hizmet görevlisine işlem yaptırmak için vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

Soruşturma memuru, zanlının Lefkoşa Adli Şube'de tercüman aracılığı ile sorgulandığını, sigorta poliçesini Metehan Kara Giriş Kapısındaki acenteden aldığını söylediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesi üzerine adı geçen sigorta şirketinden soruşturma yapıldığını, olayın belirtildiği tarihlerde söz konusu çalışanın Sadettin Kaynak olduğunu tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Sadettin Kaynak'ın gözaltına alındığını, ofiste kullandığı bilgisayar ve printerın emare alındığını belirtti. Polis, yapılan inceleme sonucu Michalakis Antoniades’in tasarrufunda bulunan sigorta poliçesinin, incelenen bilgisayar ve printerden çıkmadığını belirlediğini açıkladı. Polis, memuru zanlının yalan beyan verdiğinin anlaşıldığını, 30 Mayıs 2023 tarihinde KKTC'ye girişte yakalanabilmesi için tutuklama emri alındığını anlattı.

Polis, 2 Haziran’da tutuklanan zanlının itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve sahte sigorta poliçesini, çalışanı olan M. S. isimli bir kişiden temin ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı talebe itiraz etti.

Mahkeme, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.